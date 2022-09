Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI

SURİYE'NİN İdlib ve Halep kenti kırsalındaki çadır kent ile kamplarda yaşayan 25 bin aileye et yardımı yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan et yardımları ile ilgili açıklama yapan vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı yaptıklarını kaydetti.

Suriye'deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan sivillere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini aktaran Tosun, "Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi. Tosun, "Çadır kent ve kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin hayatlarının normale dönüş çabalarında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu insanların sadece hayatta kalmaya değil aileleriyle birlikte huzurlu bir şekilde yaşamaya ihtiyaçları var. Bu kapsamda çeşitli dönemlerde hayırseverler tarafından Suriye'ye bağışlanan adak, akika ve nafile kurban etlerini, İdlib ve Halep illerinin kırsallarında yaşayan sivillere dağıttık. Dağıtmış olduğumuz 50 ton etten toplam 25 bin aile ve yaklaşık 150 bin kişi istifade etti" şeklinde konuştu. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.(DHA)