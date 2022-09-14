Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI

14.09.2022 17:20

Son dakika gündem haberi... SURİYE'NİN İdlib ve Halep kenti kırsalındaki çadır kent ile kamplarda yaşayan 25 bin aileye et yardımı yapıldı.

SURİYE'NİN İdlib ve Halep kenti kırsalındaki çadır kent ile kamplarda yaşayan 25 bin aileye et yardımı yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılan et yardımları ile ilgili açıklama yapan vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan savaş mağduru 25 bin aileye et yardımı yaptıklarını kaydetti.

Suriye'deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan sivillere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek verdiklerini aktaran Tosun, "Hava saldırılarından ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara yerleşen ailelere düzenli olarak desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi. Tosun, "Çadır kent ve kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelerin hayatlarının normale dönüş çabalarında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu insanların sadece hayatta kalmaya değil aileleriyle birlikte huzurlu bir şekilde yaşamaya ihtiyaçları var. Bu kapsamda çeşitli dönemlerde hayırseverler tarafından Suriye'ye bağışlanan adak, akika ve nafile kurban etlerini, İdlib ve Halep illerinin kırsallarında yaşayan sivillere dağıttık. Dağıtmış olduğumuz 50 ton etten toplam 25 bin aile ve yaklaşık 150 bin kişi istifade etti" şeklinde konuştu. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.(DHA)

YORUMLAR
500
AİHM, Fransa'yı mahkum etti AİHM, Fransa'yı mahkum etti
Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:34 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler: Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:09 YouTube'un yeni kararı kullanıcıları çıldırtacak! Arka arkaya 5 reklam koyacaklar
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! SAVAŞ MAĞDURU 25 BİN AİLEYE ET YARDIMI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement