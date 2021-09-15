Son dakika haberi... Savaş mağduru kadınlar Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için kıyafet dikiyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açılan terzilik atölyesinde savaş mağduru kadınlar tarafından dikilen kıyafetler, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

İHH Lojistik Merkezinde yaklaşık bir ay önce Suriyeli kadınlara meslek edindirmek amacıyla terzilik atölyesi açıldı. Atölyede, Suriye'deki iç savaşta eşlerini kaybedenlerin de aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 24 kadın çalışıyor.

Atölye sayesinde meslek öğrenme imkanı yakalayan kadınlar, diktikleri kıyafetlerle de sınırın diğer tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, savaş mağduru kadınlara hem destek olabilmek hem de onların kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak amacıyla terzilik atölyesini açtıklarını söyledi.

Atölyede dikilen kıyafetleri sınırın diğer tarafına gönderdiklerini aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Terzilik atölyemizde 24 savaş mağduru ihtiyaç sahibi kadın düzenli olarak kıyafet dikiyor. Her gün 500 parça kıyafet dikerek bunları Suriye'deki giyim mağazalarına savaş mağduru ihtiyaç sahibi sivillere teslim etmek amacıyla gönderiyoruz. Aynı zamanda savaş mağduru kadınlar burada çalışarak ailelerinin geçimlerini sağlamış oluyor."

Tosun, atölye sayesinde kadınların sosyalleşmesine de katkı sağladıklarını ve sınırın diğer tarafındaki ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirtti.

Suriye'de bombardıman sonucu engelli kalan eşi ve 2 çocuğuyla Humus kentinden 7 yıl önce Reyhanlı ilçesine gelen Süha Carullah (32) da atölyede diktiği kıyafetlerle ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayabildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Carullah, mesleği olan terziliği Türkiye'de açılan atölye sayesinde devam ettirdiğini anlattı.

Suriyeli İmtesel Mustafa (49) da 8 yıl önce eşini savaşta kaybetmesinin ardından 4 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

Açılan kurs sayesinde bir nebze olsun yaşadıklarını unuttuğunu anlatan Mustafa, "Atölyede birbirinden güzel hazırladığımız kıyafetler Suriye'deki çocukların yüzünü güldürüyor, bu bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah bu çalışmamız devam edecek." diye konuştu.