Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor

19.10.2020 09:30
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde aralarında savaştan kaçan Suriyelilerin de bulunduğu kadınlar, gelinlik ve abiye dikerek hem genç kızların evlilik hayallerine ortak oluyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde aralarında savaştan kaçan Suriyelilerin de bulunduğu kadınlar, gelinlik ve abiye dikerek hem genç kızların evlilik hayallerine ortak oluyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Altınözü Kültürevinde eğitim alan Türk ve Suriyeli kadınlar, atölyede gelinlik ve abiye dikiyor. İstanbul'da bir firma ile anlaşmalı olarak dikilen gelinlik ve abiyeler, dikimlerin tamamlanmasının ardından tekrar İstanbul'a gönderiliyor.

Yaklaşık 2 aydır gelinlik dikimi atölyesinde eğitim aldığını söyleyen Suriyeli kursiyer, hem gelinlik dikmeyi öğrendiğini hem de para kazandığını ifade etti. Kültür evinde çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli kursiyer, "8 yıl önce buraya geldim, Altınözü'nde yaşıyorum. 2 ay önce gelinlik kursuna geldim amacım hem öğrenmek hem de para kazanmak. Burada gelinlik başı üzerine çalışıyoruz" dedi.

Kursiyerlerin aylık ortalama 750 TL ile bin TL arasında para kazandıklarını belirten Gelinlik ve Abiye Dikim Atölyesi Usta Öğreticisi Nesrin Fırıncıoğulları, atölyede 13 kursiyerin çalıştığını söyledi.

İstanbul'da bir firma ile yapılan anlaşma doğrultusunda parçaların İstanbul'dan geldiğini, dikimlerin ardından da tekrar İstanbul'a gönderildiğini söyleyen Fırıncıoğulları, "Biz İstanbul'da bir şirketle anlaşma yaptık. İstanbul'daki şirket bize parçaları gönderiyor, çizimini yapıyoruz, işliyoruz sonra parçaları İstanbul'a geri gönderiyoruz. Parça başına da öğrencilerimize ücret ödüyoruz. Buraya gelen kursiyerlerimiz aylık 750 TL ile bin TL arasında para kazanıyorlar. Tabi ilk başta başlayanların elleri biraz ağır olduğu için bu ücret ilk başlarda biraz düşük olabilir. Atölyemizde 10 tane Suriyeli, 3 tane de Türk kursiyerimiz bulunmaktadır. Burada yaşları 18 yaşından küçük birkaç tane de misafir öğrencimiz bulunmaktadır" şeklinde konuştu. - HATAY

Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor
Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor

Altınözü, Gelinlik, Suriye, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Savaştan kaçan kadınlar genç kızların hayallerine ortak oluyor - Son Dakika Ekonomi

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