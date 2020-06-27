Son dakika haberi... Savcı ifade için ekip kurup hasta genç kızın evine gitti - Son Dakika

Son dakika haberi... Savcı ifade için ekip kurup hasta genç kızın evine gitti

Son dakika yaşam haberi: Bitlis'in Güroymak ilçesinde ifadesi alınması gereken 16 yaşında kas erimesi hastası olan Songül Aktaş'ın ifadesi korona virüs salgını nedeniyle Güroymak Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde kurulan ekip tarafından hastanın evine gidilerek alındı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ifadesi alınması gereken 16 yaşında kas erimesi hastası olan Songül Aktaş'ın ifadesi korona virüs salgını nedeniyle Güroymak Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde kurulan ekip tarafından hastanın evine gidilerek alındı.

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Dünyayı etkisi altına alan pandemiye karşı Güroymak'ta başlatılan mücadele aralıksız devam ederken, vatandaşların pandemiden en az şekilde etkilenmesi için gereken kolaylıklar sağlanıyor. Bu kapsamda diğer tüm alanlarda olduğu gibi adli konularda da vatandaşlara gereken kolaylıklar sağlanmaya devam ediyor. Güroymak ilçesine bağlı Taşüstü köyünde ikamet eden 16 yaşında kas erimesi hastası Songül Aktaş'ın adliyede alınması gereken ifadesi için Güroymak Cumhuriyet Savcısı Abdullah Cura, adliye ekibiyle birlikte hastanın ayağına gitti. Genç kızın rahatsızlığı ve pandemiden etkilenmemesi için örnek bir girişimde bulunan cumhuriyet savcısı, genç kızın ifade işlemini ikamet ettiği evinde gerçekleştirdi. Genç kızın sağlığı için gereken kolaylığı sağlayan Cumhuriyet Savcısı Abdullah Cura, Aktaş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, örnek teşkil eden bir göreve imza attı.

Sağlanan kolaylık ve gerçekleştirilen uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren genç kızın babası Mehmet Sani Aktaş, savcıya ve adliye ekibine teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Cumhuriyet Savcılığı, Güroymak, Bitlis, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Savcı ifade için ekip kurup hasta genç kızın evine gitti - Son Dakika

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