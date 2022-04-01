Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi

01.04.2022 13:05
Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 7'nci yılında, İzmir'de "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 7'nci yılında, İzmir'de "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimi yapıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda yapılan film gösterimine Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, daire başkanları, hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personeli ile adalet lisesi öğrencileri katıldı.

Film gösterimi öncesinde ekrana şehit savcı Kiraz görev başındaki fotoğrafı yansıtıldı.

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Cumhuriyet, İzmir, Şehit, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Savcı Kiraz'ın 7. ölüm yıl dönümünde "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi - Son Dakika
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