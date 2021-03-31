Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 6. yıldönümünde anıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, 31 Mart 2015'te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren DHKP-C üyeleri tarafından odasında rehin alınarak öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilişinin 6. yılında anma mesajı yayımladı. Şen, "Görevi başında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - BURSA