Son dakika haberi... Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde... - Son Dakika

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik birimlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimizin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı, yerli ve milli teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilen toplantıda, salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." - ANKARA