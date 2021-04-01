Son dakika haberi: "Savunma sanayi şirketi" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon - Son Dakika

Kendilerini bürokrat olarak tanıtan ve savunma sanayinde faaliyet gösteren şirket görünümüyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, savunma sanayi alanında faaliyet yürüttüğü belirtilen bir şirketle ilgili dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Kendilerini savunma sanayi şirketi olarak gösteren ve devlet büyüklerinin yakınları olarak tanıtan suç örgütü üyelerine yönelik 8 adrese yapılan operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, uzun namlulu izlenimi veren silahlarla bina güvenliğinin sağlandığı şirketin, logosu ve tabelalarının, kamu kurumu izlenimi verecek şekilde oluşturulduğu belirlendi.

Kendilerine inanan teknik donanıma sahip kişileri şirketlerinde çalıştırmaya başladıkları öğrenilen şüphelilerin, şirketten ayrılmak isteyenlerin araçlarına "kan lekesi" bırakarak korku oluşturdukları da tespit edildi.

Devlete bağış yapıyor izlenimi vererek dolandırdılar

Gözaltına alınan şüphelilerin, devlete bağış yapıldığı izlenimi verip, "devlete şirket hissesi bağışlıyorsunuz" diyerek, bazı şirket yöneticilerinden hisselerini aldıkları ortaya çıktı.

Lüks restoranlara koruma kıyafetli adamlarıyla giden şüphelilerin, kendilerini bürokrat olarak tanıttıkları, çakarlı lüks makam ve koruma araçlarıyla dolaştıkları da belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği, 50 mermi, 550 bin lira ile çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Organizasyonu yürüten Hüseyin Mesut A. Serkan Y. ve Özgür Y'nin aralarında bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.