Son dakika haberi! Savunma sanayisinin aday araştırmacıları TÜBİTAK yetkilileriyle buluştu

Savunma sanayisine nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek amacıyla uygulanan Kısmi Süreli Aday Araştırmacı İstihdamı Programı'na katılan aday araştırmacılar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile bir araya geldi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlik TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) gerçekleştirildi.

Savunma sanayisine nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek ve öğrencilerin henüz öğrenim dönemlerinde mesleki uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla uygulanan Kısmi Süreli Aday Araştırmacı İstihdamı Programı'na katılan aday araştırmacılar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile görüştü.

TÜBİTAK Başkanı Mandal burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan programı bütün merkez ve enstitülerde uygulamayı hedeflediklerini ifade etti. TÜBİTAK SAGE'nin daha önceki deneyimleri sayesinde sürecin hızla başlatıldığını aktaran Mandal, programın TÜBİTAK'ın insan kaynağı açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sürdürülen aşı ve ilaç çalışmalarının savunma sanayisinde kazanılan deneyimlerle gerçekleştirildiğine de değindi.

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Okumuş da aday araştırmacıların karşılıklı memnuniyet çerçevesinde tam zamanlı personel olarak istihdam edileceklerini, bu süreç ile yeni tecrübeler kazanıldığını vurguladı.