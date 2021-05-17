SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI - Son Dakika

SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI

17.05.2021 17:27

Büşra ÇOBAN İstanbul, DHAYurtdışında bulunan SBK Holding'in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, mal varlığı değerini aklama davasının ilk duruşması görüldü.

Büşra ÇOBAN İstanbul, DHA

Yurtdışında bulunan SBK Holding'in sahibi işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, mal varlığı değerini aklama davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenen sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan Sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston hakkında yakalama kararını da kaldıran mahkeme, bu sanıkların bulundukları ülkeden ifadelerinin alınmasına hükmetti.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkahraman, Ayşe Nil Yılmaz, Doğa Doğan, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik hazır bulundu. İddianamede malen sorumlu sıfatıyla yer alan SBK Holding'in de bulunduğu 6 şirketin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Hakim, taraflar dışında duruşma salonuna gazetecileri almadı. Duruşma salonu içeriden kilitlendi.

5 SANIK HAKKINDA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAKLARI DEVAM

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Doğa Doğan, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik hakkındaki yurtdışı çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Sanıklardan Ayşe Nil Yılmaz hakkındaki konutu terk etmemek, sanık Bereket Öner hakkındaki belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek ve sanık Ziyaattin Bartik hakkındaki konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrollerin ise kaldırılmasına hükmedildi.

YABANCI SANIKLARIN YAKALAMA KARARLARI KALDIRILDI

Sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston hakkında yakalama kararı verilmiş ise de sanıkların yabancı ülkede bulunduklarının anlaşıldığını belirten mahkeme, yakalama kararının kaldırılmasına, savunma ve delillerinin tespiti için ilgili ülke adli makamlarına istinabe yazılmasına hükmetti. Ayrıca sanıklar Jacob Kıngston ve Levon Termendzhyan'ın Amerika'da yargılamalarının devam ettiği, Amerika'daki mahkemelerden dosyanın karara çıkıp kesinleşmiş olması halinde gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini içeren mahkeme ilamının istenmesi için Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına uluslararası adli talimat yazılmasına karar verildi.

BİR SANIK HAKKINDAKİ YAKALAMANIN BEKLENMESİNE

Hakkında yakalama emri bulunan sanık Alptekin Yılmaz'ın yakalanmasının beklenmesine de karar verildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDA YOKLUĞUNDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi. Sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçundan somut delillere dair kuvvetli suç şüphelerinin bulunması (MASAK raporu, beyanlar, gelen banka cevabi yazıları, Amerika ülkesi adli makamlarınca yapılan soruşturma dosyasının örneği) sanığın yurt dışında olması ve açık adres bilgilerinin tespit edilememesi, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin uygun ve orantılı olacağı dikkate alınarak yokluğunda tutuklanmasına da karar verildi.

HAZİNE'NİN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Suçtan zarar gören hazine avukatının katılma talebinin hazinenin suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle reddine de hükmedildi. Malen sorumlu olan şirketlerin kamu davasına katılan olarak kabullerine de hükmedildi. Sanık Ayşe Nil Yılmaz'ın savunma ve delillerinin gelecek celse alınmasına hükmeden mahkeme, sanıklar ve katılan şirket yetkilileri ve vekillerinin müsadere ve el koyma taleplerini reddetti.

DURUŞMA 18 OCAK 2022'YE ERTELENDİ

Sanık Kamil Feridun Özkahraman avukatının talebi üzerine BDDK'dan sanık Jacob'un Mega Varlık AŞ isimli şirketi kurarken BDDK'ya bildirdiği ekonomik ve finansal durumunu gösterir tüm belgelerin ve referans mektuplarının bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine müzekkere yazılarak sanık Jacob'un Türkiye'de 2013 yılında yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığı hususunun sorulmasına karar verildi. Sanık Ziyaattin Bartik'ın icra dosyası ve mahkeme dosyalarını bildirmesi halinde ilgili icra dairesi ve mahkemelerden dosyaların onaylı suretlerinin istenmesine karar veren mahkeme, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmalarına hükmetti. Mahkeme, dosyanın kapsamlı olması ve arada adli tatil bulunması ve istinabe evraklarının bulunması nedeniyle duruşmayı 18 Ocak 2022 tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(MASAK) suçtan zarar gören, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi şüpheli olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de malen sorumlu olarak gösterildi. İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI
SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI
SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI
SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan yolculuk Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:57 İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
16:35 Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti
16:32 Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
16:19 Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok         
17:40
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdıran şahıs, mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti         
17:21
Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık         
17:03
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu         
16:32
Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor         
16:07
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 17:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SBK HOLDİNG'İN SAHİBİ SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN MAL VARLIĞI DEĞERİNİ AKLAMA DAVASI BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement