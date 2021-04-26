Son dakika haberi! Schneider Electric, 3 Fazlı Easy UPS 3L serisini 600 kVA'ya yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberi! Schneider Electric, 3 Fazlı Easy UPS 3L serisini 600 kVA'ya yükseltti

26.04.2021 12:27
Son dakika haberi! Schneider Electric, 3 Fazlı Easy UPS 3L serisini 600 kVA'ya yükseltti, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Schneider Electric, harici aküler için 250, 300 ve 400 kVA 3 fazlı Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS'ler) eklemesiyle Easy UPS 3L serisini 250 kVA'dan 600 kVA'ya (400V) yükselttiğini duyurdu.

Schneider Electric, harici aküler için 250, 300 ve 400 kVA 3 fazlı Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS'ler) eklemesiyle Easy UPS 3L serisini 250 kVA'dan 600 kVA'ya (400V) yükselttiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, birçok ülkede mevcut olan Easy UPS 3L serisi, orta ve büyük ölçekli ticari binalara ve endüstriyel UPS uygulamalarına yüksek kullanılabilirlik ve öngörülebilirlik sunarak konfigürasyonu ve servisi kolaylaştırıyor ve modernize ediyor.

Kompakt, yer kaplamayan yapısı, yüksek kullanılabilirliğe sahip paralel, ihtiyaçtan fazlasını sunan tasarımı ve dayanıklı elektriksel özellikleriyle Easy UPS 3L, çok çeşitli ortamlardaki kritik ekipmanları güç kesintileri, dalgalanmalar ve ani artışlardan kaynaklanan hasarlara karşı koruyor.

İşletme maliyetlerine öngörülebilirlik kazandırmak açısından yüzde 96'ya kadar verimlilik sağlıyor.

Easy UPS 3L, geniş bir akü gerilimi yelpazesine sahip ve çok çeşitli akü konfigürasyonlarını barındırıyor. Farklı ortamlara entegre edilmesini kolay hale getiren çok çeşitli seçenekler ve aksesuarlarla birlikte sunuluyor.

Müşteriler, Easy UPS 3L'in kullanım süreci boyunca eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunan Schneider'ın güçlü yerel servis uzmanı kaynaklarına sahip global servis ağından yararlanıyor.

Easy UPS 3L'nin en iyi performans, güvenilirlik, güvenlik ve gönül rahatlığı ile kullanımı için doğru ve güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olmak amacıyla kurulum servis hizmeti de satın alıma dahil.

Koruyucu kaplamalı baskı devre kartları, değiştirilebilir toz filtresi, birim güç faktörü ve güçlü aşırı yük korumasıyla zorlu ortamlarda dayanıklılık sağlayan Easy UPS 3L iş sürekliliği için güvenilir bir çözüm.

Kapasite için paralel şekilde 5'e kadar UPS ya da yedeklilik için paralel şekilde 5+1 UPS kurulabiliyor.

Opsiyonel ağ kartını satın alındığında EcoStruxure IT'nin bulut tabanlı şirket içi yazılım paketleriyle kolay izleme ve yönetimi mümkün kılıyor.

Daha fazla bilgi için "www.schneider-electric.com/ecostruxure-it" adresini ziyaret edilip ve EcoStruxure IT Expert izleme çözümünü 30 gün boyunca ücretsiz denenebiliyor.

"Easy UPS 3L, servisiyle çok kolay bir çözüm sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric 3 Fazlı UPS Teklif Yönetimi ve Pazarlama Global Başkan Yardımcısı Mustafa Demirkol, şunları kaydetti:

"Schneider Electric, Easy UPS 3L'i geliştirerek, günümüzün bağlantılı işletmelerinde verimlilik, esneklik, öngörülebilirlik ve güvenilirliğe öncelik veren kolay, dayanıklı ve rekabetçi çözümler sunarak pazarın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Easy UPS 3L, yapılandırması, kurulması, kullanılması ve servisiyle çok kolay bir çözüm sunuyor. Rekabetçi özellikleri, dayanıklılığı ve güvenilirliği artıran sağlam, hataları gideren, yer kaplamayan, alan tasarrufu sağlayan tasarımı ve optimize yapısının olağanüstü kombinasyonu sayesinde Easy UPS 3L, en uygun yatırımla iş sürekliliğini kolaylaştıran ideal seçimdir."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Schneider Electric, 3 Fazlı Easy UPS 3L serisini 600 kVA'ya yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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