Son dakika haberi: Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor

08.10.2020 10:33
Son dakika haberi: Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Schneider Electric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının etkileriyle yeni bir şekil alan iş dünyasında cinsiyet eşitliği, katılımcılık ve çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Schneider Electric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının etkileriyle yeni bir şekil alan iş dünyasında cinsiyet eşitliği, katılımcılık ve çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Schneider Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji sektöründe güçlü bir dönüşüm yaratan şirket, iş dünyası ve toplumun genelinde de değişime liderlik ediyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Kovid-19 salgınının yarattığı yeni normale geçiş sürecinde kadının güçlenmesi konusunun temel öncelikler arasına alınması gerekliliğine dikkati çekiyor. Bu kapsamda küresel çapta çalışmalarla iş dünyasına öncelik eden şirket, Türkiye'de hem kurum içi hem de kurum dışı projelerle cinsiyet eşitliği ve katılımcılığı destekliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yetenek Yönetimi ve Gelişim Çözümleri İK Başkan Yardımcısı Neslihan Ogan Gümrükçü, çeşitlilik ve katılım hedeflerinin kurum stratejisinin temelinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kadınlar petrol ve gaz sektöründe iş gücünün yüzde 22'sini, yenilenebilir enerji sektöründe ise yüzde 32'sini oluşturuyor. Küresel iş gücünde kadınların oranı ise yüzde 48. Gelişim bu hızla sürdüğü takdirde, enerji sektöründe kadın ve erkek çalışanların arasındaki eşitliğin sağlanmasının 100 yılda gerçekleşeceği öngörülüyor. Kovid-19 küresel salgını da koşulları zorlaştırmış durumda. Ancak biz bu durumu tersine çevirmek ve süreci hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve tüm iş dünyasını bu atılımda yer almaya davet ediyoruz."

Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş, bugün açılıyor Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı
Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti         
10:36
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
09:49
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak         
09:23
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak Kozmetik markası kuran Selin Ciğerci, Türkiye ve yurt dışında güzellik salonu açacak         
08:39
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi         
01:29
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 10:49:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Schneider Electric, yeni normalin inşasında kadının stratejik rolünü vurguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei