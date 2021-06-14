Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika

Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.B. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli T.B.'nin hakimlik sorgusunda hemşire Köker'in kendini balkondan attığını iddia ettiği öğrenildi.

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldiği öğrenildi. İddiaya göre T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, 7 Haziran sabah 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis merkezinde ifadesi alınan T.B. serbest bırakıldı. Savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan T.B. bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifade almasının ardında şüpheli T.B.'yi Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli T.B. sorgusunda Şebnem Köker ile arasında duygusal bir ilişki olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve tartışma esnasında Köker'e fiziksel bir temasta bulunmadığını öne sürerek Uzak durdum, iki kere cam kenarında gördüm. Ben onu alkollü olduğundan camdan düşebileceğini söyleyerek uyardım. Ben salondayken bana içeri girmemi söyledi. Benim bileğimi güçlü bir şekilde tutmak isterken tırnağı kırıldı. Ben bir zorlamada bulunmadım şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

TENTEYE DÜŞTÜ SANDIM

Şüpheli T.B.'nin sorgusunu şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi Bana uyuyacağını söyledi. 'Ben seni üzmeyeceğim' dedi. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka odaya gittim. Camlar zaten açıktı, yatarken pat diye bir ses duydum. İlk önce ne olduğunu anlamadım, sonra sokaktan insan sesleri gelmeye başladı. Yarı uykulu halde salonda göremeyince dış kapının kapısını zorladım. Sonra cama koştum, aşağıya baktığımda aşağıda olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim, ben tenteye düştü sandım. İndiğimde fark ettim demirlerin üzerine düşmüş. Ambulans geldi, suçsuzum.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle sağlanabileceğine kanaat getirerek, tutuklama talebini reddetti. Hakimlik, şüpheli T.B.'nin imza ve yurt dışına çıkmamak şekillerindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.