Üye Girişi
Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika

Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

14.06.2021 17:27

Son dakika gündem haberine göre Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.B. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli T.B. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli T.B.'nin hakimlik sorgusunda hemşire Köker'in kendini balkondan attığını iddia ettiği öğrenildi.

İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldiği öğrenildi. İddiaya göre T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, 7 Haziran sabah 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis merkezinde ifadesi alınan T.B. serbest bırakıldı. Savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan T.B. bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifade almasının ardında şüpheli T.B.'yi Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli T.B. sorgusunda Şebnem Köker ile arasında duygusal bir ilişki olduğunu, aralarında tartışma çıktığını ve tartışma esnasında Köker'e fiziksel bir temasta bulunmadığını öne sürerek Uzak durdum, iki kere cam kenarında gördüm. Ben onu alkollü olduğundan camdan düşebileceğini söyleyerek uyardım. Ben salondayken bana içeri girmemi söyledi. Benim bileğimi güçlü bir şekilde tutmak isterken tırnağı kırıldı. Ben bir zorlamada bulunmadım şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

TENTEYE DÜŞTÜ SANDIM

Şüpheli T.B.'nin sorgusunu şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi Bana uyuyacağını söyledi. 'Ben seni üzmeyeceğim' dedi. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka odaya gittim. Camlar zaten açıktı, yatarken pat diye bir ses duydum. İlk önce ne olduğunu anlamadım, sonra sokaktan insan sesleri gelmeye başladı. Yarı uykulu halde salonda göremeyince dış kapının kapısını zorladım. Sonra cama koştum, aşağıya baktığımda aşağıda olduğunu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim, ben tenteye düştü sandım. İndiğimde fark ettim demirlerin üzerine düşmüş. Ambulans geldi, suçsuzum.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama ile umulan faydanın adli kontrolle sağlanabileceğine kanaat getirerek, tutuklama talebini reddetti. Hakimlik, şüpheli T.B.'nin imza ve yurt dışına çıkmamak şekillerindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Haziran, Kadıköy, İzmir, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti 19:04 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini anlatan video izletildi 18:56 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini anlatan video izletildi Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 18:37 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu 18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı 18:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü 17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü
17:16 "Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor 16:40 Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor

Son Dakika Haberleri
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, savunma ve ticaret alanlarında anlaşmaya vardı
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu         
19:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı         
19:04
Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı         
18:51
2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir 2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir         
18:30
Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi         
18:21
"Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama         
17:59
İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu         
17:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 19:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜNDE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement