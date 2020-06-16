Son dakika haberi... Seçer: "Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Seçer: "Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz"

Son dakika gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent için 3 etaplı bir metro projesi üzerinde çalışıldığını hatırlatarak, "İlk etapta yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla birçok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik.

Son dakika haberi... Seçer:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent için 3 etaplı bir metro projesi üzerinde çalışıldığını hatırlatarak, "İlk etapta yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla birçok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Metro ihalesi için de uygun ortamı bekliyoruz" dedi.


Seçer, online olarak katıldığı bir programda, pandemi ve yeni normal sürecinde aldıkları önlemleri ve gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı. Mersin'de turizmi ön plana çıkarmak için ne gibi projelerin hayata geçirilmesi gerektiği konusundaki soruları yanıtlayan Seçer, "Çok net söylemem gerekirse, turizm bizim için başarısız olunmuş bir alandır. Antalya'ya baktığınız zaman 15-16 milyon gibi bir rakam ama bizim burada yazlıkçı, yabancı, yerli, bir veya 1 milyon 200 bin konuk ağırlıyoruz. Bunun da yaklaşık 135 bini yabancı turisttir. Bunlar önemli ve değerli rakamlar değildir. Bunların artması lazım. Merkezi yönetimin de projeksiyonun içerisinde olacağı, turizm projeleriyle gerçekleşebilecek bazı alanlardır. Yetkilerimizin sınırlı olması dolayısıyla Mersin'de turizmi devasa noktalara getirecek bir imkanımız yok. Ancak yerel yönetimlerin de yapacağı işler vardır. Burası tarih kenti. Burada şehrin özellikle tarihi noktalarını, sokaklarını, caddelerini restore edip, turizme açık hale getirmek, bazı imar düzenlemeleri yapmak gerekir" diye konuştu.


"Bizlerden çok büyük beklentiler var"


Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde pek çok farklı alandaki uygulamaları ile Mersin halkının yanında olduğunu söyleyen Seçer, yeni normalde de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Seçer, "Artık şimdi seçim öncesi ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilme dönemi. Çok büyük beklentiler var bizlerden. Şehrin bekleyen sorunları var, yatırımları var, işsizlik, işsizliği giderici birtakım yatırımlar, yatırımların önünü açacak hamleler bekliyorlar. Diğer taraftan kentin fakiri, fukarası var ki, biz ilk projelerimizi sosyal projeler üzerinden başlattık. Sosyal yardımlar, sosyal projeler konusunda birçok yeniliği Mersin'de hayata geçirdik" ifadelerini kullandı. Mersin'in plan sorunlarının yatırımların önünde engel olduğunu belirten Seçer, "Bunların bir an önce bitirilmesi lazım ki, yatırımların önünü açalım. Diğer taraftan trafik, ulaşım, birbirine iç içe geçmiş iki ana sorun Mersin için" dedi.


"Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz"


Kent için 3 etaplı bir metro projesi üzerinde çalışıldığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "


"İlk etapta yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla birçok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Daha önce metro ihalesine itiraz olmuştu. İhale yenileme kararı bize bildirilmişti. Biz onların çalışmasını şu anda yaptık ve bitirmek üzereyiz. Tabi ki, hayatın normalleşmesi lazım. Çünkü dünyanın birçok yerinden firmaların bu ihaleye iştirak etmesini beklediğimiz için daha uygun bir ortamı bekliyoruz. Yine toplu taşıma araçlarında belediye otobüslerimizin sayısını artırmak için yeni alıma çıktık. Yine alım yapmıştık, ihale bitmişti, tamamlanmıştı. İptal etmek zorunda kaldık. Bütün bu pandemi sürecinin sonucunu görmek, önümüzü görmek için bir müddet bunları beklemeye almıştık. Ama artık yol yapımından, köprülü kavşaklara, alt yapılara, kültür merkezlerine kadar birçok alanda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz."


"Mecliste borçlanma yetkisi alamadık"


Konuşmasında borçlanma konusuna da değinen Seçer, "Geçtiğimiz mecliste borçlanma yetkisi alamadık. Aslında olmaması gereken sığ sularda zorlanıyoruz. İller Bankası bizim için önemli bir finans kaynağı. Uluslararası kurumlardan özellikle alt yapı projeleri için alınan hibeler son derece önemli. Bütün bunlarda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Dönemsel sıkıntılar olabiliyor. Genel sıkıntılar olabiliyor. Daha önce dünya ekonomik konjonktürünün ortaya çıkardığı bazı sonuçlar var. Ülkeler arası münasebetten Türkiye'nin yurt dışında görünümüne kadar birçok konu, kredi, kredibilite, hibe. Bu finans kaynaklarını etkileyen konular. Çok iyi noktada olduğumuzu söyleyemem. Bir tabir vardır, kendi yağımızla kavruluyoruz şu anda" diye konuştu.


"Sevmediğiniz işi yapamazsınız"


Siyasi geçmişinin 20'li yaşlara kadar dayandığını anlatan Seçer, belediye başkanlığının milletvekilliğinden çok farklı bir görev olduğunu söyledi. Seçer, "Belediye başkanlığı benim için daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü ben iş dünyasından, özel sektörden siyasete atılmış bir siyasetçiyim. Belediye başkanlığı daha icraata yakın, vatandaşla iç içe olan, yerelde her sokağın, hatta her evin içerisinde olması, insanlara temas etmesi gereken, bir ağaç diktiğiniz zaman büyümesini görebileceğiniz, yaptığınız emeğin ya da mücadelenin sonucunu görebildiğiniz bir alan. Daha severek ve hakikaten çok inanarak yaptığım bir şey. Gecemi, gündüzüme katıyorum. 'Bu enerji nereden alınıyor?' diye bazen soranlar da oluyor. Sevmediğiniz işi yapamazsınız, başarılı olamazsınız. Gayet kutsal bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız hizmetler sonucu insanlar mutlu olduğunda, bize dua ettiğinde, teşekkür ettiğinde bizim için çok büyük keyif ve mutluluk oluyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Vahap Seçer, Antalya, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Seçer: 'Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 19:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Seçer: "Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]