Son dakika haberi: SEDAT PEKER OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENİYOR-1 - Son Dakika

Ali Çağlar TINBEK/ SEDAT Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.
Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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-Ele geçirilenler
Kaynak: DHA
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