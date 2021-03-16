Son dakika haberi... SEDDK Başkanı Gürsoy: "Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha güzel günler bekliyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... SEDDK Başkanı Gürsoy: "Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha güzel günler bekliyor"

16.03.2021 14:31
Son dakika haberi... SEDDK Başkanı Gürsoy:

Son dakika haberi... Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Ülkemiz sigorta ve bireysel emeklilik sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolunda çok önemli ve şanslı günlerden geçiyoruz.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Ülkemiz sigorta ve bireysel emeklilik sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesi yolunda çok önemli ve şanslı günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği destek ve güven bizleri onurlandırırken, sorumluluklarımızın önemini bir kez daha bizlere gösterdi." ifadelerini kullandı.

SEDDK'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsoy, Cumhurbaşkanının açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleri sektörün geldiği nokta açısından çok önemli bir güven işareti olduğunu belirtti.

Gürsoy, "SEDDK olarak başta Türkiye Sigorta Birliği olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sorumluluğumuzun ve bizden beklenilenlerin farkındayız. Ortak aklı merkeze koyarak sektörümüzü hak ettiği noktalara çıkarmak için aralıksız çalışacağız. Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha da güzel günler bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES'e giriş imkanının sağlanmasının, geldiği nokta itibarıyla büyük bir başarı hikayesi olan BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"BES'te 18 yıllık büyük bir başarı hikayesi var. OKS dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar TL'yi aşan bir tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun yaklaşık 23 milyonluk bir kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme. Tasarruf oranı yüksek ve ekonomisi güçlü bir ülke olma yolunda, erken yaşlarda BES'e girerek tasarruf alışkanlığı elde edebilecek olan çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmalarının önü açıldı."

Gürsoy, reform paketi içinde önemli gelişmelerden birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasının yolunun açılması olduğunu belirterek, "BES'in kapsamı genişliyor" diyen Gürsoy, "BES sadece para biriktirilen ve belli bir süre sonunda çıkılan bir yapıdan çıkarılacak. Katılımcılar BES tarafından sunulan imkanlardan, emeklilik dönemleri dışında hayatlarının birçok farklı döneminde çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faydalanabilecek. Bu da sisteme ve sunduğu cazip olanaklara olan ilgiyi çok daha yüksek seviyelere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES'e aktarımına imkan sağlanmasının da sisteme olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 50'den fazla sandık ve vakıf olduğunu biliyoruz var ve bunlar üyeleri için çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Buradaki birikimlerin BES'e aktarımına imkan verilmesi konusu uzun yıllardır gündemde olan bir konuydu ve bunun gerçekleşecek olmasını BES'in bugün geldiği nokta itibariyle güvenliği ve şeffaflığına bir destek olarak görmek gerekiyor. Söz konusu vakıf ve sandıklarda tasarrufları olan üyeler artık birikimlerini BES sistemi içinde şeffaf bir şekilde takip ederek birikimlerini büyütme imkanı sağlayabilecekler.

Reformlar içinde BES katılımcılarını yakından ilgilendiren TEFAS üzerinde bütün fonları alıp satabilme imkanı geldi. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek. Bu da 18 yıldır şeffaflığı ve güveni merkezine koyan sistemdeki katılımcıların TEFAS üzerinden yatırımlarına bireysel olarak çok daha esnek bir yapıda yön verebilecekleri anlamına geliyor."

Gürsoy, Ekonomi Reformları içinde sigortacılığı içeren önemli bir başlığında Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul görmesinin KOBİ'lerin finansa erişimi kolaylaştırılacağını ifade eden Gürsoy, "Bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor ve KOBİ'lerimizi finansal açıdan güvence altına alacak sigorta ürünlerinin yaygınlaşmasında büyük fayda görüyor. KOBİ'lerimizi destekleyecek sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması SEDDK olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... SEDDK Başkanı Gürsoy: 'Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha güzel günler bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


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