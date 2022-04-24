Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

24.04.2022 09:09
Son dakika haberi | Seferihisar'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika haber: İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, belediyenin düzenlediği iftar programında buluştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, belediyenin düzenlediği iftar programında buluştu.

Sığacık'ta bir restoranda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri rahmetle anan Yetişkin, "İnşallah nice iftarlarda hep birlikte buluşmamız nasip olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, herkese sağlıkla nice ramazanlar, nice bayramlar diliyorum." dedi.

Programa Kaymakam Naci Aktaş da katıldı.

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İsmail Yetişkin, Seferihisar, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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