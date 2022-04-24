İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, belediyenin düzenlediği iftar programında buluştu.

Sığacık'ta bir restoranda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri rahmetle anan Yetişkin, "İnşallah nice iftarlarda hep birlikte buluşmamız nasip olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, herkese sağlıkla nice ramazanlar, nice bayramlar diliyorum." dedi.

Programa Kaymakam Naci Aktaş da katıldı.