Son dakika haberi... Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 13:33
Son dakika haberi... Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Son dakika haber... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki törende İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından konuşan Aksüt, "Emniyet teşkilatı toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devletin otoritesini sağlama gibi önemli ve hayati görevler üstlenmiştir. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanı Albay Feridun Çağlayan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Törenin ardından teşkilatın kullandığı silah ve araçların sergilendiği stantlar gezildi.

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Seferihisar, İzmir, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Seferihisar'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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