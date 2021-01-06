Son dakika haber | "Şeffaf plak" uygulaması hastaları "diş teli" tedavisinin zahmetinden kurtarıyor - Son Dakika

Son dakika haber | "Şeffaf plak" uygulaması hastaları "diş teli" tedavisinin zahmetinden kurtarıyor

06.01.2021 10:59

Son dakika haberlerine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü'nde, eğri dişleri düzeltmek için uygulanan "şeffaf plak" tedavisi, hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü'nde, eğri dişleri düzeltmek için uygulanan "şeffaf plak" tedavisi, hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor.

Özellikle pratik kullanımı ve sökülüp takılabilmesiyle hastaya kolaylık sağlayan şeffaf plak uygulaması, diş teline oranla daha estetik görünümü sayesinde üst yaş gurubu tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı.

Fakültenin Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emire Aybüke Erdur, AA muhabirine, diş eğriliklerinin giderilmesinde uygulanan şeffaf plak tedavisinin, vatandaşın "diş teli" olarak adlandırdığı braketlerle yapılan geleneksel tedaviye yeni boyut kazandırdığını söyledi.

Şeffaf plak tedavisinin hastanelerinde de uygulanmaya başlandığını ifade eden Erdur, "Şeffaf plak tedavisini tercih eden hastanın diş ölçüleri alındıktan sonra üç boyutlu bilgisayar ortamına aktarılıyor. Dişlerin en son alacağı pozisyon belirleniyor. Ardından hastaya kullanacağı şeffaf plakları veriyoruz. Hasta yemek yerken bu plakları çıkarıp dişlerini rahat şekilde fırçalama fırsatı buluyor." diye konuştu.

Erdur, bu uygulamanın hastanelerinde, özel hastanelere oranla daha ucuz yapıldığını, çevre illerden de şeffaf plak tedavisi için gelen vatandaşların olduğunu belirtti.

Şeffaf plak tedavisinin, diş teli tedavisinden daha avantajlı olduğunu dile getiren Erdur, şöyle devam etti:

"Şeffaf plaklar, görünüm açısından daha estetik, temizlenebilir, bakteriyel birikimin daha düşük olduğu ve eklentilerinin olmadığı bir kullanım aracıdır. Braketlerde özellikle yemek artığının kalması diş eti hastalığına, diş çürümelerinin başlangıcına yol açabiliyor. Ancak şeffaf plaklarda böyle durumlar söz konusu olmadığı için hastalar hem sosyal hayatına hem de günlük yaşantısına daha rahat devam edebiliyor. Bu nedenle hastaların hem estetik kaygıları olmuyor hem de tedavi süreci daha rahat ilerliyor."

"Şeffaf plaklarla yapılan tedavi süreci biraz daha kısa"

Erdur, braketlerle yapılan tedavi sürecinin hastanın ortalama 1,5 yılını aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bazı hastalar sabır gösteremeyerek tedaviyi tamamlayamıyor. Ancak şeffaf plaklarla yapılan tedavi süreci biraz daha kısa. Özellikle erişkin hastalar, braket yerine şeffaf plakları daha çok tercih ediyor. Braketle diş tedavisi olan hastaların ayda bir doktoruna kontrole gelmesi gerekiyor. Gelemediği süreçte tedavi sürecinde aksamalar oluyor. Özellikle pandemi sürecinde hastaların tedavilerinde aksamalar oldu. Ancak şeffaf plak tercih eden hastaların bu süreçteki tedavilerinde aksama olmadı."

"Arasına bir şey girme veya zor temizlenmesi gibi bir durum söz konusu değil"

Hastanede şeffaf plak tedavisi uygulanan 33 yaşındaki Ebru Erkul ise bu tedaviye 3 ay önce başladığını söyledi.

Tedavinin birçok avantajı olduğunu anlatan Erkul, şu ifadeleri kullandı:

"Estetik açıdan dişinizde sadece şeffaf bir plak var. Diş telini genellikle gençler ve çocuklar kullanır gibi bir algı olduğu için 30 yaş üzeri vatandaşlar pek kullanmak istemiyor. Ancak şeffaf diş plağı bu endişeyi ortadan kaldırıyor. Ben diş plağını yemek yedikten sonra takıyorum. Bu, diş tellerine oranla daha avantajlı. Arasına bir şey girme veya zor temizlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Diş telleri zaman zaman ağız içi yaralara sebep olabiliyor ancak şeffaf plaklarda bu sorunların hiçbiri olmuyor."

Son dakika haber | Şeffaf plak uygulaması hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor
Son dakika haber | Şeffaf plak uygulaması hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor
Son dakika haber | Şeffaf plak uygulaması hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor
Son dakika haber | Şeffaf plak uygulaması hastaları diş teli tedavisinin zahmetinden kurtarıyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Öğretim Üyesi, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | 'Şeffaf plak' uygulaması hastaları 'diş teli' tedavisinin zahmetinden kurtarıyor - Son Dakika


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