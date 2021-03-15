Son dakika haberi... "Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.
15.03.2021 11:55
Son dakika haberler: "Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.
"Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye- Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.
Türkiye, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... 'Şeh Guyi' kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi. - Son Dakika
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