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Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi - Son Dakika

Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi

10.08.2021 12:59
Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de bir süre nikahsız birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) hakim karşısına çıktı.

MERSİN'de bir süre nikahsız birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayan firari katil zanlısı Seyfetullah Söylemez'e (41) yardım eden Barış Şimşek (31) ile Cevdet Dinar (20) hakim karşısına çıktı. Saat 02.00'de eve gittiği belirlenen şüpheli Barış Şimşek'in, "Eve iyi niyetle, bir yuvanın birleşmesi için gittim" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süredir nikahsız yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, yanında getirdiği demir kesme makası ile binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, evde bulunan Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağladı. Ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Seyfetullah Söylemez'in bir anlık dalgınlığından yararlanan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, kadını saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirirken, Seyfetullah Söylemez ve Barış Şimşek kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, Barış Şimşek ve Cevdet Dinar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Firari cinayet şüphelisi Seyfetullah Söylemez'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında, 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' gibi suçlardan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.Davanın görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.'MAĞDURUM'Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Cevdet Dinar, "Ben mağdurum. 10 aydır tutukluyum. Maddi, manevi zarar gördüm. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.'İYİ NİYETLE GİTTİM'Firari sanık Seyfetullah Söylemez'le gece 02.00'de Seher Aslan Özkurt'un evine giren diğer tutuklu sanık Barış Şimşek ise, "Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Ben oraya iyi niyetle, bir yuvanın birleşmesi için gittim. Keşke gitmeseydim. Beni zorladı. Sonra da olay meydana geldi. Pişmanım" diye konuştu.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.


Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi
Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi
Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi

Barış Şimşek, Seher Aslan, Mersin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Seher'in öldürülmesinde yardımdan tutuklandı, 'Yuvayı birleştirmeye gittim' dedi - Son Dakika


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