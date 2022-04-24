Son dakika haberi! Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

24.04.2022 07:46
Son dakika haberi! Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi

Bir son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru aranan şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü.

İstanbul Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru aranan şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu ikinci katın merdivenlerden aşağı düştü. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Zafer Mat (48) kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru şehit olmuştu. Şehit olan polis memurunun cenazesi sabah saat 07.00 sıralarında Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit polis memuru için saat 12.00 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Şehidin cenazesi memleketi Yozgat'ta pazartesi cenaze namazından sonra düzenlenen törenle toprağa verilecek. - İSTANBUL

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Son dakika haber | Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika haber | Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu Son dakika haberleri... İstanbul'da bir polis memuru şehit oldu

Polis Memuru, İstanbul, Adli Tıp, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi - Son Dakika


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