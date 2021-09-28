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Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor - Son Dakika

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

28.09.2021 10:35
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor, System.String[]

Şehir hastaneleri bir yılda 15 milyon hastaya hizmet verdi.

Şehir hastaneleri bir yılda 15 milyon hastaya hizmet verdi. Anadolu'daki 10 şehir hastanesinden elde edilen rakamların toplanmasıyla oluşan verilere göre, bir yılda 15 milyona yakın hastaya hizmet verdi. Bu hastanelerde yaklaşık 1 milyon da ameliyat gerçekleştirildi.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi Türkiye'de şehir hastaneleri sayesinde etkisini yükseltemedi. Pandemi döneminde hem yoğun bakım hem yatarak ve ayakta tedavilerde yükü aldı. Aşılamanın hızlanmasına da destek verdi.

Türkiye genelinde faaliyette olan şehir hastaneleri sağlıkta çıtayı yukarı çekti. Şehir hastaneleri Covid-19 pandemisiyle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendirdi. Ayrıca aşılama çalışmalarının hızlanmasında faydalı oldu.

BİR YILDA 15 MİLYON HASTA

Bursa, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin gibi büyük illerde bulunan şehir hastaneleri hem il içerisinden hem de komşu illerden hasta kabul ederek Anadolu'nun sağlık yükünü aldı. 10 şehir hastanesi bir yılda 15 milyon hastaya hizmet verdi. Ayrıca 1 milyona yakın ameliyat gerçekleştirildi. Bursa, Kayseri, Konya, Elazığ, Erzurum, Yozgat, Isparta, Manisa, Mersin, Eskişehir şehir hastanelerinden alınan rakamlar, sağlık alanında söz konusu hastanelerin önemini gözler önüne seriyor.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK ÜSSÜ GİBİ ÇALIŞIYOR

Açıldığından bu yana aylık süreçte 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren Güney Marmara'nın sağlık üssü konumundaki Bursa Şehir Hastanesi 475 bin metrekare kapalı alanı sayesinde de hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından Türkiye'nin önde gelen hastanelerinden biri. Sadece Bursa'ya değil çevre illere ve bölgeye de hizmet veren dev kompleks 6 bloktan oluşuyor. Kalp Damar, Genel Hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, dev sağlık kompleksini oluşturuyor. 859 deprem izolatörüne sahip Bursa Şehir Hastanesi her türlü olağan dışı koşulda deprem ve salgın gibi durumlarda hizmeti kesintisiz devam ettirebilecek şekilde planlanmış ve bu hizmeti yürütebilecek bir hastane durumunda. Yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanede her ay 200 bin hasta tedavisi yapılıyor. Sağlık üssünde 1355 yatak, 225 yoğun bakım yatağı, ve 49 ameliyathane bulunuyor. Bu ameliyathanelerde her gün 200'ün üzerinde ameliyat gerçekleştiriliyor.

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ YAKLAŞIK 7 MİLYON HASTA KABUL ETTİ

Isparta Şehir Hastanesi, 4,5 yıllık sürede toplam 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verirken, pandemi döneminde de önemli görev üstlendi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, pandemide hastaneye başvuran 1 milyon 844 bin hastadan 47 bin 150'sinin Covid-19 tanılı olduğunu söyledi. 24 Mart 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi, aradan geçen 4,5 yıl gibi bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi. En ileri teknolojiye sahip hastane, 222 bin 571 metrekare alan üzerine 755 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. Ancak hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi bugün itibariyle 830'a ulaştı. Açıldığı günden beri Afyonkarahisar, Denizli, Burdur gibi illere de hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, pandemi sürecinde de önemli bir görev üstlendi. Hastane, pandemide bugüne kadar 47 bin 150 Covid-19 tanılı hastaya hizmet verirken, 1 Ocak-5 Eylül tarihleri arasında 117 bin 682 doz aşı uyguladı.

MANİSA

Manisa'ya şifanın yanı sıra ekonomik anlamda da katma değer sağlayan Manisa Şehir Hastanesi yılda 1,5 milyon hastaya hizmet veriyor.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ BİR YILDA 1,3 MİLYON HASTAYA HİZMET VERDİ

Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Mayıs 2020'de ikinci etabın da tamamlanması ile birlikte bin 250 yatak kapasitesiyle Konya ve çevre illere hizmet sunan hastanede, hasta kabulüne başlandığı günden bugüne kadar 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi. Bu hastalardan 46 bin 648'i servislerde yatan hasta statüsünde tedavi aldı. Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil servise ambulansla getirilen hasta sayısı 33 bin 599 olarak kayıtlara geçti. Hastanede bir yıllık hizmet döneminde 89 bin 812 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 25 bin 373'ünü A, B, C grubu özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 4 bin 105'i normal doğum olmak üzere toplamda 7 bin 52 doğum gerçekleştirildi. Bu dönemde hastanede 168 hastaya açık kalp ameliyatı, 92 hastaya da by-pass uygulandı. Aynı dönem içerisinde 55 hastaya el cerrahisi replantasyon cerrahisi tedavisi yapıldı. Yanık merkezi ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde hizmet sundu.Konya Şehir Hastanesi'nde 61'i öğretim görevlisi, 366'sı uzman doktor, 213'ü asistan ve 26'sı pratisyen doktor olmak üzere toplamda 666 hekim görev yapıyor. Bin 513'ü ebe-hemşire olmak üzere diğer sağlık çalışanları ile birlikte bu sayı toplamda 2 bin 700'e çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete açılan Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİNDE HİZMET VERİLEN HASTA 2 MİLYONU AŞTI

Pandemi sürecinde yatak kapasitesi bin 300'den bin 377'ye, yoğun bakım yatak sayısı 204'ten 283'e çıkarılan Mersin şehir hastanesinde özellikle inme, kalp ve onkoloji hastalarına hizmet hiç kesintiye uğramadı. Açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verilen hastanede, 480 binin üzerinde de ameliyat gerçekleştirildi.

Erzurum şehir hastanesi kentin Covid yükünü üstlendi

Doğu Anadolu Bölgesinin sağlıkta gözbebeği olan Erzurum Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladığı Nisan 2020 tarihinden 1 milyon 250 bin hastaya ev sahipliği yaptı. Teknolojik alt yapısı ve kapasitesiyle dikkat çeken hastane, pandemi döneminde kentin Covid yükünün yüzde 95'ini üstlenirken, Doğu Anadolu Bölgesinin ise hasta yükünün yüzde 50'sini karşılıyor.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AŞILAMAYI HIZLANDIRDI

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşundan itibaren Eskişehir'in yanı sıra çevresinde bulunan illere de verdiği sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs sürecindeki öneminden bahseden Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "Eskişehir Şehir Hastanesi olarak hastanemizin genişleyebilme potansiyeli ile bugüne kadar koronavirüs sürecinde ne servis yatağı ne de yoğun bakım yatağı sıkıntısını Eskişehir'e hiç çektirmedik. İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin Covid-19 aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi'nin personeli yaptı" dedi.

ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ 1 MİLYON 862 BİN HASTAYA HİZMET ETTİ

İl ve bölge ihtiyaçları çerçevesinde planlanan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, "Hastanemiz, 1 Ağustos 2018 tarihinden bu güne kadar 439 bini acil olmak üzere toplam 1 milyon 862 bin hastaya hizmet etti. Bu süre içerisinde 36 bin hasta yatarak tedavi gördü" dedi.

YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ 3,5 MİLYON HASTA KABUL ETTİ

Yozgat Şehir Hastanesi'in hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren poliklinik hizmetlerinde 3.5 milyon hasta sayısına ulaşıldığını aktaran Başhekim Mustafa Kozan, 150 bine yakın hastanın yatarak tedavi edildiğini belirtti. Kozan, hastanede 100 bine yakın da ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNDEN BİR YILDA 3.5 MİLYON HASTA HİZMET ALDI

Kayseri Şehir hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdulah Gür, "Bir yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdik. Şehir hastanelerinin hem teknolojik donanımları, hem fiziki yapıları, hem personel sayısı olarak düşünün sadece biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak 6 bin çalışanız. Yani küçük bir ilçenin nüfusu kadar ve bunun sadece 2 bini hekim hemşire kadrosu. Geriye kalan diğer personellerimiz ki bunlar çok önemli personellerimiz ile burada hizmet veriyoruz. Bizim 1 yılda hizmet verdiğimiz hasta insan sayısı 3 buçuk milyon. 1 yılda ameliyat yaptığımız hasta sayısı basit rakamlarla 90 bin ve 1 yılda yoğun bakımda tedavi ettiğimiz insan sayısı da 90 bin. Şunu da belirtmekte fayda var, diğer ülkelere kıyasladığımızda Çin'in 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 4 yataktır, İtalya'da bu 13 yataktır, Fransa'da 12, Almanya'da 29, Amerika'da 35'dir ama Türkiye'de 40'dır. Genel anlamda hastane yatak sayılarında ise dünyada en önde olan ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Isparta, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor - Son Dakika


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