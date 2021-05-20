Son dakika haberi: Şehir merkezindeki ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde merkezi konumda yer alan ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde Aytepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN