Son dakika haberi! Şehir ve Medeniyet Okulu'nun sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehir ve Medeniyet Okulu'nun sertifika töreni yapıldı

Bir son dakika haberine göre Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) tarafından, üniversitede eğitim gören veya akademik kariyerini sürdüren, aktif olarak mesleğini icra etmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2019-2020 sezonu kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) tarafından, üniversitede eğitim gören veya akademik kariyerini sürdüren, aktif olarak mesleğini icra etmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2019-2020 sezonu kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

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Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şehir ve Medeniyet Okulu'nda atölye faaliyetleri gerçekleştiren Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit, Doç. Dr. Onur Şimşek, Doç. Dr. Aynur Can, Prof. Dr. Köksal Alver, Serap Ekizler Sönmez ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere sertifikalarının takdimi öncesi bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken şunları söyledi: "Bu çalışmayı biraz daha üst seviyelere çıkartarak İstanbul genelinde konuşulan, İstanbul genelinde diğer üniversitelerle de ortak bir takım projelerle gerçekleştirilen bir çalışma olarak ortaya koymamız lazım. Çünkü bizden sonrakilere bırakabileceğimiz bir yapı olması lazım. Bugün bu sertifika törenini 500 yıllık bir eserin içerisinde yapıyoruz ve mutluyuz. Biz de böyle bir kültürel yapıyı bizden sonrakilere bırakabiliyor muyuz asıl ona bakmamız lazım. Zal Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi gibi eseri bir daha yapma imkanı yok. O yüzden bu yüzyıla ait bir eseri de başka yüzyıllara taşımak üzere yapmamız lazım. Buna sadece bina üzerinden bakmamak lazım."


Zamanın çok hızlı aktığını belirten Başkan Köken, "Biz zamanla yarışırken daha güzel şeyleri bizden sonraki nesillere bırakmamız lazım. Bizim bunun daha büyüğünü, daha güzelini yapmak için yarışmamız lazım. Güzelliklerde yarışılacak, gelecek nesillere güzel şeyler aktarılabilecek Medeniyet Okulu'nun bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Sertifika alacak arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" dedi.


"Bu proje ufuk açıcı 'ahde vefa' projesidir"


Şehir ve Medeniyet Okulu'nda Şehir Estetiği Atölyesi faaliyetleri gerçekleştiren Doç. Dr. Aynur Can ise konuşmasında şu açıklamayı yaptı: "Yerel yönetimlerin gündelik hayatın teminatının sürdürülmesi dışında uzun soluklu, tarihe, aidiyete dayalı sorumlulukları var. Bunun bilincinde olmak ve bunları sürdürmek için Eyüpsultan Belediyesi gibi bazı belediyelere daha özel görevler düşüyor. Çünkü çok değerli bir kültürel miras alanına ve bunun yönetimine, aktarılması sürecine katılıyor. Medeniyet çok soyut bir şey ama şehirler onu görünür kılıyor. Günümüzde bu ufuk açıcı projeyle ahde vefa kavramının içini doldurarak karşılık veriyoruz. Belediyenin buna inanması, sürdürmesi, bu anlamda biriktirmesi çok önemli. Sayın Başkanın, çalışma arkadaşlarının ve atölye katılımcısı hocaların çok emeği var burada. Böyle ufuk açıcı 'ahde vefa projesinin' uzun soluklu sürdürülmesi, işlenmesi, geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok başarılı ve verimli bir proje."


Şehir ve Medeniyet Okulu'nda atölye faaliyetlerine katılan öğrenciler adına kürsüye gelen Meltem Bali ise şöyle konuştu: "Şehir ve Medeniyet Okulu farklı perspektiflerden kente yaklaşmamızı sağlayan önemli bir alan oldu. Bu sebeple Belediye Başkanımız Deniz Köken'e teşekkürü bir borç bilirim. Burada pek çok kazanım elde ettim. Atölyelerin yoğun okuma programlarıyla, nitelikli tartışma ortamlarıyla ve kıymetli hocalarımızın akademik birikimlerini, sosyal birikimlerini bizlere aktarmalarıyla çok nitelikli bir hal aldı. Dilerim bu atölye faaliyetleri uzun yıllar sürsün, ben ve benim gibi birçok katılımcı da uzun yıllar bu emeğin karşılığını verebilsin ve nitelikli eserler üretebilsin. Bilgiye ulaşmak noktasında bu atölyeler çok önemli. Mekanda ikamet şartı olmaksızın bu atölyelere dahil olmak da çok kıymetli. Bazı yerel yönetimlerin kriter olarak koyduğu mekanda ikamet şartı bir çok etkinlikten geri durmamıza sebep oluyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin Şehir ve Medeniyet Okulu'nun atölye faaliyetleri mekanda ikamet olmaksızın, yaş sınırı olmaksızın, eğitim sınırı olmaksızın, bir kota koymaksızın herkesi kucaklayıcı bir formda kente yaklaşmamızı sağlıyor."


Yapılan konuşmaların ardından mezunlara sertifikaları verildi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehir ve Medeniyet Okulu'nun sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

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