Son dakika haberi! Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

09.07.2022 11:47
Son dakika haberi! Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabirlere çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle de bayramlaşarak, orada bulunanlara ikramlarda bulundu.

İstanbul'daki jandarma birliğinde görevli bazı subayların da şehitliğe gelerek kabirlerin başında dua ettiği, şehit yakınlarıyla bayramlaştığı görüldü.

"Cihat'ın sesini, nefesini, kokusunu özledim"

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat'ın annesi Safiye Erat, oğlunu anlatmakla bitiremeyeceğini dile getirerek, "Bayramı kutlayamıyoruz. Her bayram kurbanını kestikten sonra yola çıkardı. Erzurum ve Bayburt'taki yakınlarını ziyaret ederdi." dedi.

Artık bayramlardan bir şey anlamadıkların anlatan anne Erat, "Cihat'ın sesini, nefesini, kokusunu özledim. Onunla gurur duydum hep. Yine gurur duyuyorum evladımla. Mükemmel bir evlattı. Pek diyeceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki ise duygularını şöyle dile getirdi:

"O zaman torunumuz 3 yaşındaydı. Şu anda 9 yaşında. Tabii bir tane daha torunumuz var. Oğlum şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce doğdu. İki torunumuzla beraber bayramı yaşıyoruz. Bizim için buruk geçiyor. Bizim için hayat böyle devam ediyor."

Şehit oğlu Türk bayraklı şapkasını babasına hediye etti

Şehidin 9 yaşındaki oğlu Osman Serper Beki de babasının kabri başındaki Türk bayrağına taktığı Türk bayraklı şapkasını, babasına hediye ettiğini söyledi.

Kendi eliyle yetiştirdiği çiçeği babasının kabrine diktiğini ve kabirdeki diğer çiçeklere de bakım yaptığını anlatan Beki, her ziyaretinde ve ziyaret dönüşünde babasının kabrini öptüğünü, onunla sohbet ettiğini dile getirdi.

Diğer mezarlıklarda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Edirnekapı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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