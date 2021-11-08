Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Türkkan'a tepki

TBMM Çankaya Girişi yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan şehit yakınları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Alparslan Fırat'ın basın açıklamasını okuması ANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube...

TBMM Çankaya Girişi yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan şehit yakınları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Alparslan Fırat'ın basın açıklamasını okuması ANKARA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Alparslan Fırat, dernek üyeleri ile TBMM Çankaya Girişi yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

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