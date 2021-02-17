Son dakika haberi: Şehit ailelerinden idam talebi

NİĞDE Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, terör örgütü PKK tarafından 13 asker ve polisin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilmesini nefretle kınadıklarını belirterek, terör suçlarına karşı idam cezası getirilmesini istedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan, elinde silahı olmayan 13 asker ve polisin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilmesini kınadıklarını belirterek, acıların ne olduğunu bilen şehit yakınları olarak bu hainliği asla unutmayacaklarını söyledi. Demir, "Ocaklarımıza ateş düşüren bu hainlere en kısa zamanda gereken cevap verilmeli ve tüm terör örgütleri ve terör suçları için idam getirilmelidir. Bizim ülkemizde idam yasası olmazsa olmazlardan oldu artık. Bizler Niğdeli şehit aileleri olarak terör örgütüne yardım ve yataklık eden siyasi parti veya sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasını ve gereken en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz" dedi.