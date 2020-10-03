Son dakika haber... Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesini ziyaret etti.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Birim Sorumlusu Pınar Öztürk, merkeze bağlı Mamure köyünde bulunan şehit evini ziyaret etti.

Ziyarette baba Cemal Aksarı ve anne Sultan Aksarı ile sohbet eden Öztürk, ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Baba Aksarı, müdürlük yetkililerine teşekkür etti.