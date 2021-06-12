Şehit Akın'ın cenazesi Konya'da - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin annesi Ayşe ve babası Battal Akın, oğullarının cenazesini gözyaşlarıyla karşıladı.

Hakkarı'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi, Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda protokol üyeleri, askeri erkan, annesi Ayşe, babası Battal, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Şehit Akın'ın cenazesi uçaktan indirilip askerlerin omzunda taşındığı sırada yakınları asker selamı verdi. Şehit Akın'ın cenazesi, cenaze aracıyla Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Akın çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan şehit Akın'ın, vatani görevinin ardından sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.

En son mart ayında memleketine izne gelen şehit Sözleşmeli Er Akın'ın cenazesi ikindi namazı sonrası Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'ta yapılacak törenin ardından Konya şehitliğine defnedilecek.

?