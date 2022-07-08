Son dakika haberi! Şehit annesi duygulandırdı: "Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit annesi duygulandırdı: "Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim"

08.07.2022 20:21

Gelen son dakika haberine göre Şehit annesi duygulandırdı: "Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim" Ordu'da arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi Ordu'da, Kurban Bayramı arefesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile birlikte dua etti.

Şehit annesi duygulandırdı: "Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim"

Ordu'da arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi

ORDU - Ordu'da, Kurban Bayramı arefesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile birlikte dua etti. Şehit annesi Emine Damcı, "Bir erkek evladım daha olsa, onu da vatan için gözümü kırpmadan gönderirdim" dedi.

Kurban Bayramı arefe gününde şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit mezarlarına karanfiller bırakırken, şehitler için Kur'anı Kerim okundu. Şehit aileleri ise her bayram olduğu gibi bu bayram sevincini de buruk yaşadı. Yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, duygusal anlar yaşadı.

Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı

İki yakınını vatan için şehit verdiğini söyleyen Kenan Özcan, "Şehit Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaş, uçağın kaza yapması sonucu şehit oldu. Bu benim ikinci şehidim, amcamın oğlu da 1994 yılında şehit olmuştu. İki defa şehit acısı yaşadık" dedi.

Şehit babası Mehmet Şefik Odabaşı, "Allah'tan geldi, oğlum 17 Ocak 2017 yılında şehit oldu. Isparta'da kırıma uğradı" ifadelerine yer verdi.

Aileler, şehitlerini anlatırken kimi zaman duygusal anlar yaşadı. Şehitlerin yaşadıkları süreçte her zaman kendilerini gururlandırdığını, şehit olduktan sonra da gururlandırdığını belirten aileler, özlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

"Bir erkek evladım daha olsa, onu da vatan için gözümü kırpmadan gönderirdim"

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2019 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın annesi Emine Damcı, "Hayat devam ediyor, benim için çok zor. Tek erkek evladımdı, tek çocuğumdu. Oğlumu 2020 yılında şehit verdim. Kendisi şehit olmayı çok istedi. Ben kendisine 'bana öyle söyleme' diyordum ama kendisi sürekli şehit olmayı istiyordu. Engel olamadık, gitmeyi çok istedi. Alnına yazılmış, şehitlik gurur ama evlat acısı çok zor. Bayram benim için zor geçiyor. Eksikliği her an içimizde. Evet, şehit gururu beni yaşatıyor. Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim. Zaten kızım da gitmek istedi ancak 'bir anneye bir acı yeter' dediler. Çok gitmek istedi, vatan başka bir şey. Yine olsa hiç hayır demezdim, vatan için her şeye değer" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit annesi duygulandırdı: 'Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit annesi duygulandırdı: "Bir evladım daha olsaydı, onu da hiç düşünmeden gönderirdim" - Son Dakika
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