Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı - Son Dakika

Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı

09.05.2021 14:57

Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı Türk Kızılay'ı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü'nde şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin annesi Pakize Demirci'yi ziyaret etti.

Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı

KASTAMONU - Türk Kızılay'ı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü'nde şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin annesi Pakize Demirci'yi ziyaret etti. Şehit annesi, ziyarette ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Türk Kızılay'ına bağışladı.

Türk Kızılay'ı Kastamonu Kadın Kolları üyeleri, Anneler Günü'nde 1988 yılında Muş'ta hain terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin annesi Pakize Demirci'yi Daday Tüfekçiler köyünde ziyaret etti. Şehit Ümit Demirci'nin kabrini ziyaret eden Kızılay üyeleri ve anne Pakize Demirci, mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit annesine çiçek vererek Anneler Günü'nü kutlayan Türk Kızılay'ı Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını ifade etti. Perk, Anneler Günü'nün çok özel ve güzel bir gün olduğunu, evlatlarını kaybetmiş anneler için bu günün biraz buruk geçebildiğini kaydederek, "Pakize annemiz de bir şehit annesi. Evladını vatan için yetiştirmiş ve vatan uğruna 33 sene önce şehit vermiş bir anne. Türk Kızılay Kastamonu olarak biz de Pakize annemizin bir evladıyız dedik, şehidimizin bize emanetidir dedik ve acısını bir nebze de olsa hafifletmek, evladının yokluğunu hissettirmemek için bugün Pakize annemizi ziyaret etmek ve anneler gününü kutlamak için buraya geldik. Anneler gününü kutladık. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz" dedi.

Şehit annesi Pakize Demirci, bu anlamlı günde kendisini unutmayarak ziyaret eden Türk Kızılay'ı Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti. Demirci, Anneler Günü'nde ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Demirci, Kızılay'a emekli maaşını bağışlayarak ihtiyaç sahibi annelere destek olunmasını, annelerin de evlatlarının ihtiyaçlarını karşılamasını istedi.

Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı
Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı

Anneler Günü, Kızılay, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit annesi ihtiyaç sahibi anneler için emekli maaşını Kızılay'a bağışladı - Son Dakika


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