Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualarla şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Şehit askerin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

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