Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı

03.04.2022 12:10

Son dakika haberler... Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen tören Şehit yakınlarının üzüntüsü Dua edilmesi Şehidin naaşının uçağa nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade...

Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen tören

Şehit yakınlarının üzüntüsü

Dua edilmesi

Şehidin naaşının uçağa nakledilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düşen ve arama çalışmalarında naaşına ulaşılan şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cenazesi, Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı
Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı

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Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi Son dakika haberleri | HAKKARİ Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen için uğurlama töreni düzenlendi Hakkari'de şehit yakınları iftarda bir araya geldi Hakkari'de şehit yakınları iftarda bir araya geldi

Selahaddin Eyyubi, İzmir, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit asteğmenin cenazesi memleketi İzmir'e uğurlandı - Son Dakika
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