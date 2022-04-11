Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı

11.04.2022 14:28

Son dakika haberler: - Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı Adana'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

- Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Adana'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırırken, eşi gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Kozan'da trafik kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Bahçelievler'de bulunan baba ocağından alınan helaliğin ardından cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi. Şehidin cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve birçok askeri erkan katıldı.Evli ve bir çocuk babası olan şehidin eşi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorluk çeken şehidin babasına Hamdi Şahin'e askerler destek oldu. Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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