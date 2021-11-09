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Son dakika haberi... Şehit babaları İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Şehit babaları İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi

09.11.2021 16:35
Son dakika haberi... Şehit babaları İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi

Son dakika haberine göre Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi önünde Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi önünde Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit Anne, Baba ve Kardeşleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesinin ardından tepki göstermek üzere İYİ Parti Genel Merkezi önüne çelenk koyup, basın açıklaması yapmayı planladı. Öncesinde ise şehit olan evlatlarının mezarlarını ziyaret eden dernek üyeleri, İYİ Parti Genel Merkezi'nin önüne polisin çelenk koymasına izin vermemesi üzerine basın açıklamasına geçti. İzinsiz şekilde yapılan eylemde dernek üyeleri adına konuşan İsmail Kayadibi, açıklamada şunları söyledi:

"Biz şehit babaları olarak Lütfü Türkkan'ın o küfrü sadece o şehit yakınına değil, bütün milletimize, tüm şehit yakınlarına etmiştir. Biz şehit babalarıyız. Yüreğimiz yaralı ama biliyoruz ki bütün milletimiz de en az bizim kadar şehit yakındır. Bu hakarete, bu zulme sessiz kalmayacağız. Biz bağrı yanmış bu milletin selameti için, vatan için evladını kalbine gömmüş biz babaların feryadını duymazdan gelmeyin. Bizi rahat bırakın." - ANKARA

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Hakaret, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şehit babaları İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şehit babaları İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi - Son Dakika
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