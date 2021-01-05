Son dakika haberi | Şehit babası korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehit babası korona virüse yenik düştü

05.01.2021 19:45
Son dakika haberi | Şehit babası korona virüse yenik düştü, System.String[]

Son dakika haberler: Karabük'te korona virüse yenik düşen şehit babası Satılmış Kurt son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te korona virüse yenik düşen şehit babası Satılmış Kurt son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü eski muhtarı Satılmış Kurt yaklaşık 3 hafta önce korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrolle test sonucu pozitif çıkan Kurt, hastanede tedavi altına alındı. 1 hafta önce durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Kurt, yaşam mücadelesini kaybetti. Köyün eski muhtarı Satılmış Kurt'un oğlu Rıfat Kurt'un da 1992 yılında askerlik görevini yaptığı sırada izin için memleketine gelirken trafik kazasında şehit olduğu öğrenildi.

Şehit babası olan Kurt, köyünde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. - KARABÜK

Son dakika haberi | Şehit babası korona virüse yenik düştü

Araştırma Hastanesi, Karabük, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şehit babası korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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