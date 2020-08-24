Son dakika haberi! Şehit babasından HDP ve PKK'ya zehir zemberek sözler - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit babasından HDP ve PKK'ya zehir zemberek sözler

Son dakika haberi: Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, PKK ve HDP'nin Kürtler üzerinde siyaset yapmasını sert bir dille eleştirdi.

Son dakika haberi! Şehit babasından HDP ve PKK'ya zehir zemberek sözler, System.String[]

Şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, PKK ve HDP'nin Kürtler üzerinde siyaset yapmasını sert bir dille eleştirdi. Şehit babası Gözenoğlu, "Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiçbirinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin" dedi.

Mardin'in Nusaybin içesinde PKK terör örgütü mensuplarınca karakol şantiyesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Doğubeyazıt'ta söylediği "Bu yüzden de hem burada hem de Türkiye'nin her yerinde buluştuğumuz halkımızdan şunu istiyoruz: Barışı savunalım, savaşa karşı çıkalım, tecride karşı çıkalım, özgürlüğe sahip çıkalım" sözlerine sert tepki gösterdi. Şehit babası Pervin Buldan'a "İnsan bu kadar pişkince nasıl konuşabilir. Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiç birinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin" dedi.

"Oğlum HDP'den daha çok Kürttü"

Oğlunun HDP'den daha çok Kürt olduğunu söyleyen şehit babası Gözenoğlu, Buldan tarafından yapılan açıklamaları pervasızca olarak değerlendirdi. Gözenoğlu, "3 Nisan'da Bagok kırsalında karakol inşaatında çalışan inşaat mühendisi oğlum PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Mazlum Gözenoğlu Kürttü, aynı zamanda da bir emekçiydi, hunharca katledildi. PKK ve HDP'nin sadece benim evladımı değil, onlarca sivili öldürmesi Kürtleri ne kadar istismar ettiğini apaçık gösteriyor. PKK terör örgütü, kuruluşundan bu yana Kürtleri ve değer ve duygularını istismar etmiştir. PKK, ilk ortaya çıkışında Kürdistan İşçi Partisi olarak kuruldu. Güya köylüyü, işçiyi halkı savunma amacı güdüyordu, ancak işleri güçleri köyleri boşaltıp katletmek oldu. Bütün köylülere zarar verdiler, yetmedi bu sefer işleri güçleri işçi katliamları oldu. Benim oğlum da bir işçiydi ve bir Kürt işçiydi, benim oğlum PKK ve HDP'den daha çok Kürttü. Kürt oğlu Kürttü. PKK idelolojisine göre, onlardan olmayan kardeş değildir" diye konuştu.

"Barıştan bahsedeceksiniz, sözde savunduğunuz Kürtlerin katledilmesine ses çıkarmayacaksınız"

Sivil şehit babası Hüseyin Gözenoğlu, HDP'nin barıştan bahsetme sözlerinin yalan olduğunu dile getirdi. Gözenoğlu, HDP'nin barıştan, demokrasiden bahsettiğini ancak, savunduğu Kürt halkının PKK tarafından katledilmesine ses çıkarmadığını sert dille eleştirerek, "HDP'li vekiller mecliste veya konuşma yaptıkları noktalarda demokrasi naraları atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Doğubayazıt'ta Pervin Buldan çıkmış diyor ki 'Bütün bu yaşadıklarımızı bir barış ve demokrasi sürecine evirmek bizlerin elindedir. Bu yüzden de hem burada hem de Türkiye'nin her yerinde buluştuğumuz halkımızdan şunu istiyoruz. Barışı savunalım, savaşa karşı çıkalım, tecride karşı çıkalım, özgürlüğe sahip çıkalım'. İnsan bu kadar pişkince nasıl konuşabilir. Benim oğlum ve benim oğlum gibi onlarca sivil katledildi, hiç birinizin sesi bile çıkmadı. Kürt ailelerin evlatlarını şehit edeceksiniz, ondan sonra orada burada demokrasi, barış naraları atacaksınız, sen kardeş dediğin Kürt evlatlarını düşman göreceksin, ondan sonra insanları kandırıp, şehit edeceksin" şeklinde konuştu.

"HDP savunduğu ideolojilerin tam tersini uyguluyor"

Baba Gözenoğlu, HDP'nin bir kadına tecavüz ettiği haberiyle gündeme gelen ve suçunu ört pas etmeye çalıştığı, partiden ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile öğretmen eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla basında yer alan uzaklaştırılan HDP Muş Milletvekili olan Mensur Işık'ı ve Kürt olan oğlunun şehit edilmesini örnek göstererek HDP'nin savunduğu tüm ideolojilerin tam tersini uyguladığını kaydetti. Gözenoğlu, "PKK ve HDP pek çok sivili katlettiği gibi tecavüze kalkıştı. Kadın savunuculuğuna soyunan HDP, kadına şiddet ve tecavüze de yeltendi. Pervin Buldan'ın partisindeki vekilleri yanı başında kadına şiddet uyguluyor, tecavüze yelteniyor. Daha sonra da orada burada, kadın savunuculuğu naraları atıyor. HDP savunduğu hangi ideoloji varsa tam tersini şu anda uyguluyor" ifadelerine yer verdi.

" Midyat'ta devlet güven ve huzuru sağladı, Midyat marka ilçe haline geldi"

Devletin yürüttüğü operasyonlar sayesinde Midyat'a güven ve huzurun sağlamasıyla ilçenin marka şehir olduğuna dikkat çeken baba Gözenoğlu, "Bütün bölge insanlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Midyat örnek alınması gereken bir yer, bütün çevremizde HDP'nin el attığı bütün her yer yıkıldı, Midyat'a Allah'a bin şükürler olsun ki halkımızın dik duruşuyla HDP buraya burunlarını sokamadı, Midyat şu anda tüm Türkiye'de ve dünyada bir marka turizm noktası haline geldi. Bunun tek bir nedeni var, huzur ve asayişin sağlanması ve HDP'nin ayak izlerinin burada görülmemesidir" dedi.

"CHP, PKK'nın gizli ittifakçısıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, (CHP) HDP'nin yanında olduğunu göstermesiyle PKK'nın gizli ittifakçısı olduğunu söyleyen şehit babası Gözenoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP, sözde sosyal ve demokrat bir parti olduğunu öne sürüyor, ancak Diyarbakır, Mardin ve Şırnak gibi bölge illerinde PKK terör örgütü mensuplarınca şu ana kadarki 4 ay süre içerisinde 30'a yakın sivil vatandaş katledildi. CHP'nin buarada aktif bir teşkilatlanması yok. Çünkü bölgede yaptıklarının karşılığını buluyor. CHP içerisinde inanıyorum ki en az 50 tane inşaat mühendisi var. CHP'nin hiç mi vicdanı yok, orada burada her yerde, telefonlarda da görülen şehit haberlerine hiç mi tepki vermiyor? Hadi HDP'yi anladık, PKK terör örgütünün uzantısı konumundadır. Ama CHP'ye bir türlü anlam veremedim. Bu sebeple her iki partiyi kınıyor ve lanetliyorum. Bana göre şu anda PKK ve HDP'nin CHP'yle farkı hiçbir şekilde yok. Çünkü, CHP bunu gösterdiği duruşuyla kanıtlamıştır. Eğer ki CHP, sivil vatandaşların katledilmesine sessiz kalıyorsa, bu da "Güneydoğu'ya düşman gözüyle bakıyoruz ya da Güneydoğu bölgesine ihtiyacımız yok" demektir ya da PKK'nın gizli ittifakçısı halinde olduğu anlamına geliyor". - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Siyaset, PKK, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 11:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Şehit babasından HDP ve PKK'ya zehir zemberek sözler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sulama havuzuna düşen Ren geyiği kurtarıldı Altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü tutuklandı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Rus milyarderin 400 milyon dolarlık yatı Bodrum'a demir attı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor "Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu         
14:30
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı         
14:15
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı         
13:58
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
İki nüfus kaydı bulunan vatandaş mağdur! Hem asker kaçağı hem de ölü olarak gözüküyor İki nüfus kaydı bulunan vatandaş mağdur! Hem asker kaçağı hem de ölü olarak gözüküyor         
13:09
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor         
10:58
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu         
10:10
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı         
09:28
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü         
00:29
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 17:57:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Şehit babasından HDP ve PKK'ya zehir zemberek sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei