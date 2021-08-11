Son dakika haberi... Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu - Son Dakika

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarında Kuran-ı Kerim okunup şehitler için dualar edildi.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik'i Bekbele Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Daha sonra anne Hatice Gedik ile şehidin mezarına giden güvenlik güçleri, şehidin mezarına da çiçek bıraktı.

Şehidin kabrinde uzman çavuş Halil İbrahim Koca tarafından Kuran-ı Kerim okundu, anne Hatice Gedik ve jandarma ekipleri de şehitler için dualar etti.