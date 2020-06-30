Son dakika haberi | Şehit Bedirhan bebek ve annesinin faili olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Şehit Bedirhan bebek ve annesinin faili olan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ve şehit Bedirhan bebek ile annesinin faili olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ve şehit Bedirhan bebek ile annesinin faili olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Haziran 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kırsal alanında jandarma birliklerimize karşı roketli saldırı yapılmıştır. 3 jandarma komando timi ve güvenlik korucularından oluşan 5 timle birlikte bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şehit Bedirhan bebek ve annesinin faili olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:09 Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:25 Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18:35
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
18:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 20:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Şehit Bedirhan bebek ve annesinin faili olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]