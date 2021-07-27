Muş'un Malazgirt ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan İlçe Garnizon Komutanı Arslan Kulaksız için mevlit okutuldu.
İlçede 27 Temmuz 2015'te şehit olan Kulaksız için Malazgirt 1071 Zafer Camisinde Kaymakamlık tarafından mevlit programı düzenlendi.
Duaların edildiği programda konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Binbaşı Kulaksız'ın acısının hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi.
Demirer, "Kahraman şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin ölüm yıl dönümünü hep birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.
Programa Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Yaşam › Son dakika: Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız için Malazgirt'te mevlit okundu - Son Dakika