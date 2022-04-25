Son dakika haberi! Şehit Binbaşı Türkmen, Mudanya'daki kabri başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şehit Binbaşı Türkmen, Mudanya'daki kabri başında anıldı

25.04.2022 14:48
Son dakika haberi! Şehit Binbaşı Türkmen, Mudanya'daki kabri başında anıldı

Son dakika haberlerine göre Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şehadetinin 14'üncü yılında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen, şehadetinin 14'üncü yılında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Mudanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Şehidin ailesi ile yakından ilgilenen Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ihtiyaç ve taleplerini de dinledi. Terzi, "Şehit aileleri, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Emanetlerine sahip çıkmak ise bizim birinci vazifemizdir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine de sabırlar versin." ifadesini kullandı.

Anma programına şehidin silah arkadaşları, protokol mensupları, Yıldırım Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu öğrencileri ve öğrenciler katıldı.

Şırnak'ta Cudi Dağı Çelesor Tepe mevkisinde terör örgütüne yönelik 25 Nisan 2008'de yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Binbaşı Ercüment Türkmen'in naaşı, eşinin memleketi olan Mudanya'da toprağa verilmişti.

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Mudanya, Türkmen, Binbaşı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit Binbaşı Türkmen, Mudanya'daki kabri başında anıldı - Son Dakika


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