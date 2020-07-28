Son dakika haberi: Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı(25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Caner Mayendağı son yolculuğuna uğurlandı SAMSUN - Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı(25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekibirliklerine sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden biri olan Samsunlu Er Caner Mayendağı'nın naaşı gece 23.00 saatlerinde askeri uçakla Samsun'a getirildi. Bugün evinin önünde helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'ye götürüldü. Şehidi yüzlerce kişi karşıladı. Burada anne Güngör Göksert, baba Levent Mayendağı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Şehit Mayendağı, İlkadım ilçesindeki Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi. Şehidin cenaze namazına Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Kemal Zeybek, Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:59

Kaynak: İHA

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