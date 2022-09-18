Son dakika haberi... ŞEHİT CENAZESİ GAZİANTEP'E GELDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ŞEHİT CENAZESİ GAZİANTEP'E GELDİ

18.09.2022 21:10

Son dakika haberler... PKKYPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) cenazesi helikopter ile Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

PKKYPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) cenazesi helikopter ile Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi havalimanında; Gaziantep Vali Vekili Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Laman ve yakınları tarafından karşılandı. Cenazenin helikopterden indirilişi sırasında sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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