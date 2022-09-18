Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi havalimanında; Gaziantep Vali Vekili Ömer Kalaylı , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk , 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Laman ve yakınları tarafından karşılandı. Cenazenin helikopterden indirilişi sırasında sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. ( DHA )

PKKYPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) cenazesi helikopter ile Gaziantep Havalimanı 'na getirildi.

Kaynak: DHA

Gaziantep Havalimanı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ŞEHİT CENAZESİ GAZİANTEP'E GELDİ - Son Dakika

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