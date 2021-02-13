Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

DİYARBAKIR'da, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi konu alan dizi çekilecek. Çekimlerine nisanda başlanacak 'Kançepek' adlı dizinin yapımcısı Mazlum Yiğit, şehit emniyet müdürünün ailesinin isteği üzerine ismini kullanmayacaklarını belirtti. Yiğit, "Biz de bazı konulara değinip, rahmetliyi o şekilde anacağız. Diyarbakır'a yaptığı güzellikleri, Diyarbakır halkı üzerinde bıraktığı izleri yansıtmaya çalışacağız" dedi.

Diyarbakır'da, 2001 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi konu alan dizi çekilecek. Milli kaleci Mazlum Yiğit'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstleneceği, sloganının da '3310'dan tüm birimlere' olduğu 'Kançepek' dizisi, dijital platformlarda yayınlanacak. Dizide İskender Bağcılar, İzzet Çivril, Bahadır Tokmak, Ayhan Taş, Rojda Esen ile sosyal medya fenomenleri Bülent Mert ve 'Çorumlu Amir' gibi isimler yer alacak.