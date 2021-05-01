Son dakika haberleri: Şehit er Müslüm Toprak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Toprak, Ataköy'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er Müslüm Toprak (25), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşmüştü. Şehit Toprak'ın cenazesi Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1226 Sokak'taki baba evine götürüldü. Türk bayrağına sarılı tabutu gören anne Latife Toprak ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba evinin önünde dua okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Ataköy 5. Kısımdaki Ömer Duruk Camii'ne götürüldü.

Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

(Armağan Yılmaz/İHA)