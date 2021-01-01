Son dakika haberi: Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

01.01.2021 19:47
Son dakika haberi: Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı, System.String[]

Son dakika haber... Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül'ün doğum günü, sosyal medyada binlerce takipçi tarafından kutlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, şehit Eren Bülbül'ün fotoğraflarını paylaşarak, "İyi ki varsın Eren" etiketi altına duygularını yazdı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Bülbül'ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın..." ifadesine yer verdi.

Şehit Eren Bülbül'ün hayatının konu aldığı sinema filminin 2021 yılında vizyona gireceği öğrenildi.

Eren Bülbül, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanmış, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilmişti. Aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

Eren Bülbül, Ağustos, Doğum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı - Son Dakika


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