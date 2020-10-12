Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor - Son Dakika

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor

12.10.2020 10:52

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor Ahlatlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren...

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor

Ahlatlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor

BİTLİS - Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Bitlis Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin inşaatı sürüyor.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk, mahalle imamına yaptığı vasiyetten 3 yıl sonra Van'ın Çaldıran ilçesinde girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Eren Öztürk'ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçti. Başlatılan kampanya kapsamında bir hayırsever tarafından bağışlanan arsa üzerinde 4 ay önce temeli atılan caminin kaba inşaatı devam ediyor.

Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, oğlunun vasiyetine sahip çıkan ve caminin yapılmasında desteklerini esirgemeyen ilçe halkına ve yardımseverlere teşekkür etti. Baba Kerem Öztürk, "Şehit oğlumun vasiyet ettiği caminin yapımına hayırsever vatandaşların yardımlarıyla haziran ayında başladık. Bu zamana kadar kaba inşaatının yüzde 85'ini bitirdik. İnşallah hayırseverlerin de yardımlarıyla camimin yapımını tamamlayacağız. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Yardımlarını esirgemesinler" dedi.

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de, "2016 yılında ben hacda iken şehidimiz Eren Öztürk'ün bana bir vasiyeti vardı. 'Hocam şehit olursam adıma cami yapar mısınız?' diye mesajlar atmıştı. Şehidimizin vasiyeti üzerine yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede camimizi inşa ettik. Kaba inşaatımız neredeyse bitmek üzeredir. Şehidimizin vasiyetinin bir an önce tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Bugüne kadar desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tanyeri, cami yapımına destek vermek isteyenlerin Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneğinin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabileceğini ve 0530 252 90 08 nolu telefondan kendisine ulaşılabileceğini ifade etti.

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor
Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor

Eren Öztürk, Bitlis, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği cami yapılıyor - Son Dakika

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