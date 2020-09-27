Son dakika haberi! Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak

Son dakika haberleri... Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017'de olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde açılışı yapılan polis merkezi amirliğine verildi.

Son dakika haberi! Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak, System.String[]

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2017'de olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin ismi, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde açılışı yapılan polis merkezi amirliğine verildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Köprübaşı Mahallesi Selef Sokak'taki polis merkezi amirliğinin açılış töreninde, bugün çok anlamlı ve önemli bir açılış için bir araya geldiklerini söyledi.

Polis merkezi amirliğinin toplumun yaşam kalitesinin arttırılması açısından önemli bir hizmeti yerine getireceğini ifade eden Özkan, "Azam Güdendede başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Açılan polis merkezimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şehidin babası duygu dolu anlar yaşadı

Şehit babası Adem Güdendede ise şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına vesile olan herkese minnettar olduklarını söyledi.

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Güdendede, "Yaşamın bir düzeni vardır. Zamanı gelince babalar vefat eder, evlatlar defneder. Ancak şehitlikte kural farklıdır. Evlat şehit olur, baba onu kendi elleriyle vatan toprağına emanet eder. Şüphesiz şehitler ölmez. Bunu yaşayan daha iyi bilir." dedi.

Güdendede, konuşmasının sonunda, şehit oğlunun kendi el yazısıyla yazdığı, "Ölümden yana hiçbir korkumuz yoktur, tek korkumuz unutulmak." sözünü okudu.

"Şehit Güdendede'nin ismini polis merkezimizde yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da zamanla değişen suç ve suç türleriyle daha etkin bir mücadele için çeşitli bölgelere ayrılan polis merkezlerinin sayısının arıtılmasıyla, kentin huzurlu imajını devam ettirmek istediklerini belirtti.

Polis merkezinin, vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Aydın, "Huzur şehri Konya'da güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit olan Azam Güdendede'nin ismini polis merkezimizde yaşatacak olmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Kılca da asli vazifelerinin fiziki belediyeciliğin yanı sıra, eğitim sağlık, spor, ve sosyal alanlarda da hizmet üretmek olduğunu dile getirdi.

Yapılan yeni polis merkezinin polis teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Kılca, "Karatay'ın yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapımını tamamlayarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz Şehit Azam Güdendede Polis Merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kamu hizmetinin sağlanmasına katkı sunacak olan binamız, emniyet mensuplarına yakışır bir bina oldu." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise açılışı gerçekleştirilen polis merkezi amirliğinin, Konya belediyelerinin başarısının güzel bir örneği olduğunu belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Polis merkezinin açılış törenine Vali Özkan, Emniyet Müdürü Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Karatay Belediye Başkanı Kılca'nın yanı sıra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerin müdürleri katıldı.

Polis Merkezi, Karatay, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı         
22:23
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var         
22:02
Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım         
21:35
G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü         
21:24
Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi         
20:08
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:54:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Şehit Güdendede'nin ismi Konya'daki polis merkezi amirliğinde yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei