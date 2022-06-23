Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız , Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Astsubay Oğuzhan Arduç'un cenazesi Eskişehir'e getirildi - Son Dakika

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